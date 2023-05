El tremendo audio que Ricky Diotto le envió a María Fernanda Callejón: "Tomalo como una amenaza"

Tras un año de silencio desde su separación, María Fernanda Callejón explotó en los últimos días contra su ex, Ricky Diotto, afirmando que vivió “situaciones de violencia verbal” de parte del padre de su hija, y ahora apareció un audio contundente.

En Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussicho dieron a conocer este mensaje que el odontólogo le envió a la exvedette. “Lo que hiciste de salir a decir todo lo que dijiste de mí es una barbaridad. Porque yo todas las cosas que hicimos las consulté con vos. Me desviví por vos”, comienza el audio.

“En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andás en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste”, agrega Diotto, en referencia a la entrevista que su ex brindó a Teleshow.

EL ESTREMECEDOR AUDIO DE RICKY DIOTTO A MARÍA FERNANDA CALLEJÓN EN MEDIO DE LA INTERNA POR EL DIVORCIO

“Me desviví por vos y por nuestra familia, dejé de lado mi sueño de ser músico y de ser un cantante para trabajar de sol a sol y que estés tranquila y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza”, le dijo Diotto a Callejón, en referencia a las polémicas declaraciones de la exvedette.

“Si quedaba un poquito de resquemor de no vender la casa -por Giovanna no por vos-, después de esto voy con los tapones de punta, a vender la casa y la camioneta y que devuelvas todo lo que me corresponde porque sos una sinvergüenza”, insiste el odontólogo, antes de lanzar un duro desafío.

“Pasale el audio a los medios o a quien quieras. Y te pido una última cosa: no hables más de mí, porque vos y yo tenemos muchos secretos y sabés muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza. Si volvés a hablar de mí en los medios, me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente de quién sos”, la retó.

“A mí no me rompas más los hue..., hablá de tu carrera, del negro ese con el que salís, de cómo cogés con el negro, de si el negro tiene la pi… grande o la pi… chica. Te lo pedí de 100 maneras que no hablaras más de mí”, cerró el audio de Diotto.