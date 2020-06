La tremenda frase de Cinthia Fernández cuando nombraron a Luciana Salazar: "No la revivamos que está muerta por ahí"

Aunque Cinthia Fernández ya terminó su noviazgo con Martín Baclini los resquemores hacia Luciana Salazar no se le fueron. Invitada a PH Podemos hablar, la “exangelita” de LAM volvió a cargar contra la amiga de su expareja a quien supo acusarla de “bebotearle” a su novio de entonces.

“Antes no tenías periodistas”, le lanzó primero Cinthia a Diego Ramos, sobre su ciclo en Net TV que conducía con Luciana, pero cuando Diego quiso explicar en el ciclo de Andy Kusnetzoff el origen del conflicto entre ambas mujeres, la figura de Bailando 2020 lo frenó con una frase durísima contra Luli. “Igual con Baclini no eran amigos de toda la vida. ¡Fush! No la revivamos que está muerta por ahí”, arrojó, pirotécnica.

Sin embargo, Diego defendió a su excompañera en la conducción del ciclo Tarde pero temprano. “Al contrario. Luciana es una muy buena compañera y una muy buena mina”, destacó el actor, mientras que Cinthia le hacía una revelación. “Te quiero confesar que yo no te daba notas porque estaba ella”, cerró. ¡No le da tregua!