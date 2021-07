Tremenda frase de Carmen Barbieri contra Sol Pérez: "Yo me estaba muriendo y ella se enojó"

Una polémica de Carmen Barbieri y Sol Pérez floreció cuando la capocómica visitó Los Ángeles de la mañana y le recordaron la molestia que tenía la modelo, luego de ser responsabilizada de haberla contagiado de Covid-19. ¡Y la madre de Fede Bal se puso picante!

“Yo no me contagié en el teatro. Primero que no es culpa de nadie, estoy acá y es algo que pasa. Agarrás una baranda, te tocaste un ojo y te contagiaste. Sé que en el teatro no fue porque nadie estaba contagiado y me habían hisopado ese día”, empezó diciendo.

“Yo no dije que fue Sol Pérez. Yo conté la historia porque Sol dijo que no se sentía bien, que se hizo un hisopado, dio positivo y yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería”, detalló, sobre la preparación que tuvieron antes de que comience a grabarse la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

“Sol llamó a mi secretaria. Yo me estaba muriendo y ella se enojó conmigo. ¡Es bárbaro! Viste que es al revés, que tendría que enojarme yo pero nadie tiene que hacerlo, uno se contagia”, lanzó la exvedette, picantísia. “Yo había dado negativo el día anterior y no había ido al teatro todavía”, argumentó.

“Después de todo lo que pasé, yo no me enojo con nadie. Le pido disculpas a Sol. Ella dice que quiere que limpie su nombre. Yo limpio tu nombre, vos no me contagiaste y yo me contagié del aire. Estaba el virus y lo agarré yo”, cerró Carmen Barbieri, a pura ironía contra Sol Pérez.