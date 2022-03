Tremenda confesión de Flor Vigna sobre el fin de su relación con Nicolás Occhiato: "Dejamos de tener relaciones"

Tras sacar su nuevo tema, Una en un millón, Flor Vigna recibió el llamado de Nicolás Occhiato para tener una charla en vivo desde su programa radial, Nadie dice Nada, y blanqueó uno de los motivos por los que terminaron su relación.

“Llamo para que desmitifiquemos que el tema está inspirado en mí”, le dijo el conductor a la bailarina, quien le retrucó rápidamente: “¿Y vos qué pensás?”.

“Yo nunca te pedí la ubicación, no tengo una Ferrari y, mucho menos, siete dígitos en el banco”, le contestó Occhiato haciendo alusión a algunas de las frases de su canción.

Entonces, Vigna lo sorprendió con su respuesta: “No es para vos, yo siempre hablo bien de vos. Nos terminamos haciendo amigos, dejamos de tener relaciones y nos separamos”.

FLOR VIGNA LE CONFESÓ A NICOLÁS OCCHIATO QUE ALGUNAS PARTES DE SU NUEVA CANCIÓN HABLA DE ÉL

En un mano a mano para Nadie dice Nada, Flor Vigna le confesó a Nicolás Occhiato qué algunas frases de su nueva canción, Una en un millón, hablan de él.

“Hay frases que encajan tranquilamente con vos como ‘ni bella ni bestia, pero fuiste alta gata’. Pero no es nada malo, la parte brava no es para vos”, le dijo la bailarina a su ex.