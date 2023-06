Tras la polémica, Morena Rial se mostró trabajando en un supermercado: "Acá me tienen"

Luego de que despertara todo tipo de repercusiones por decir que no fue criada “para trabajar en un supermercado”, More Rial se mostró haciendo una publicidad en la que se la ve pesando distintas frutas y verduras para vendérselas al público.

“Hola a todos, ¿cómo están? Para los que saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine ‘A lo de Maty’ y Maty me propuso trabajar acá, así que acá me tienen”, se la escuchó decir a Morena en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Ahora les muestro un poquito más”, agregó, previo a que se luciera en su nuevo rol de vendedora, intentando ponerle humor a sus declaraciones que generaron muchas críticas en las redes y los medios.

Cabe recordar que, en una de sus últimas notas, la joven reconoció que está viviendo bien gracias a las redes y a las marcas que la buscan para promocionar sus productos, mientras continuo su guerra mediática con Jorge Rial.

TREMENDAS DECLARACIONES DE MORENA RIAL CONTRA SU PADRE

A pocos días de que se celebre el Día del Padre, Morena Rial dejó en claro que esa fecha especial no le remueve ningún sentimiento por el suyo, en medio de la guerra mediática que mantiene desde hace varios días.

“Estás angustiada porque, en cierto modo, a Jorge lo querés”, analizó el panelista de A la tarde, luego de que Morena se muestre muy triste por tener que enviar a Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, a Córdoba por “seguridad” –tal como ella mismo lo declaró- después de su accidente vial.

Tras escucharlo, More respondió sin vueltas: “Que me importa (Jorge). No me importa. No quiero que se meta más en vida. ¿Quedó claro?”, sentenció. Y cerró, muy enojada: “No quiero que aparezca más. Para mí, si desaparece es lo mejor que me puede pasar. Lo que hizo, hasta ahora, fue arruinarme la vida".