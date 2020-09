Toti Pasman reveló cómo bajó cuatro kilos en dos semanas: "Por primera vez hice dieta"

Toti Pasman asistió a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) e hizo un comentario sobre los hinchas de River que no gustó. Este fue el puntapié para que lo chicanearan por decir que está a dieta y, sin embargo, haberse comido un plato de pastas.

"Ah, vos no te comiste el dulce de leche (del flan). Está a dieta pero se comió un plato entero de ñoquis...", le dijo Juana Viale. A lo que el periodista se defendió: "Por primera vez en mi vida, en mis 47 años, hice una dieta".

Muy feliz, el periodista contó que bajó cuatro kilos en dos semanas. "Estoy muy contento, no lo puedo creer", contó con entusiasmo. ¿Cómo hizo? Toti reveló su secreto: "No tomás café con leche, no comés postre, no tomas alcohol y no comés harinas".

"Una depresión...", acotó Juana. A lo que Toti cerró, todavía entusiasmado: "Pero está valiendo la pena".