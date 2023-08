La Tora, uno de los grandes personajes surgidos de Gran Hermano 2022, confesó que un famoso músico comenzó a seguirla en Instargram. Y se declaró fanática de él.

En Cortá por Lozano, Juari explicó que Chano Charpentier empezó a seguir a La Tora en redes y le puso varios likes a las fotos de la joven.

Ante esto, Lucila confesó su devoción por el cantante: “A Chano lo amo, soy muy fanática”. “Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta”, agregó.

LA TORA REVELÓ EL APODO QUE LE PUSIERON A ALFA EN GRAN HERMANO

Tras quedar eliminada, Lucila ‘La Tora’ reveló en su visita a LAM el apodo que le pusieron a Alfa durante su estadía en Gran Hermano con los demás integrantes.

"Ya tuve como cuatro situaciones con Alfa, no es que era la primera, me quemaba, realmente le decíamos 'la radio en la casa'", contó sincera la exparticipante.

Luego, explicó: "Porque arranca a las seis de la mañana y hasta que no se duerme no para; estas hablando y de repente se mete en la conversación o con algún comentario desubicado".