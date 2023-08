El comienzo de clases marca para todos los padres y madres la certeza de que sus hijos crecen a pasos agigantados y que el tiempo vuela.

Emocionados por este momento tan especial en el que ven a sus pequeños desplegar sus alas y ganar independencia, muchos famosos compartieron en sus redes tiernas postales de sus chicos en su primer día escolar.

Gianina Maradona, que no puede creer que Benjamín esté a un año de arrancar con la secundaria, compartió en sus historias de Instagram: “Primer día del último año en primaria”. Y agregó: “No tenemos la típica foto de felicidad de primer día, porque estos somos nosotros. Forever and always".

¡Todos al cole! Los famosos compartieron con orgullo el primer día de clases de sus hijos: lluvia de fotos

"¡Primer día de clases para Mali! ¡Cuántas emociones! Nos acompañó Viggo", expresó Zaira Nara en un posteo donde se la ve en la escuela con su hija Malaika y el bebé recién nacido, pegado a su pecho.

"Hoy no pude estar por primera vez en tu primer día de clases. Y sé que igual fuiste feliz. Disfrutaste con papá de este primer día y eso estuvo genial. Yo fui feliz a la distancia, haciendo lo que más me gusta. Hermosa familia en que todos respetamos nuestros deseos. Porque de eso se trata. Sin culpas. Que ya están demodé gracias a las horas invertidas en terapia", expresó.

"Primer día de clases. Que siempre pueda darles lo mejor para que tengan el mejor futuro. Crezcan sanas y felices, esfuércense estudiando y sean buenas personas. Las amo", fueron las emocionadas palabras de Cinthia Fernández para sus hijas, las mellizas Charis y Bella, y Francesca.

“¿Cómo crecen tan rápido?” escribió China Suárez en sus historias, también incrédula con lo grande que está Rufina.

Natalie Weber, en tanto, también se sumó a esta ola de orgullo familiar. "Esta es la felicidad que manejan ellos. ¡Feliz comienzo de año escolar, amores de mi vida! Los amo con mi alma", escribió.