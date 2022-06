Todo sobre Salustiano Zavalía, el participante que deslumbró en La Voz Argentina: es drag queen y tiene un carisma arrolador

Salustiano Zavalía deslumbó en La Voz Argentina no solamente por su voz sino que también por su imagen y su carisma a la hora de cantar en el escenario, es un cantante santafecino que vive en Tucumán y su porte drag queen lo caracteriza.

“Bienvenidos a este compendio de desajustes y torpezas, este un espacio que disfruto un montón, me divierte muchísimo y a veces también hablo en serio”, dijo el participante en su programa de radio en Tucumán.

“¿Cómo fue el momento que te vieron como drag en tu casa?”, le preguntó Marley y el cantante se sinceró: “Complicado, como todo. Pero los padres no nacen sabiendo, hay cosas que como son de otra generación no las comprenden, entonces hay que explicar con amor”.

Luego, el artista detalló: “Mi papá sabe que hago drag pero no sabe que voy a salir así en este programa, nunca me vio vestido así, la televisión es un buen lugar para enterarse. La música es una manera de decir un montón de cosas que capaz de otra no la puedo decir”.

LA ELECCIÓN DE SALUSTIANO ZAVALÍA TRAS CANTAR E IMPACTAR EN LA VOZ ARGENTINA

Luego de cantar una de las canciones de Lali Espósito, Diva, Salustiano Zavalía impactó en La Voz Argentina y tanto la actriz como Soledad Pastorutti y Mau y Ricky Montaner pelearon por tenerla en sus equipos.

“Solo voy a decir una cosa. ‘Dame cien’”, expresó en el programa de Telefé haciendo alusión a otro de las canciones de Lali, Disciplina, dando a conocer así su elección para continuar en la competencia de La Voz.