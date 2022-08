El Tirri reveló quién es el más sensible y quién es el más divo de Canta Conmigo Ahora

En medio de la felicidad por ser uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Luciano “el Tirri” habló de cómo vive el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece y ahondó más en las personalidades de Cristian Castro y Alejandro Paker.

“Alejandro Paker es el más divo. Él llega dos horas antes y tiene toda la producción. La rompe. No es o parece el malo porque cuando da las explicaciones, los argumentos, entendés por qué no se levantó claramente cuando te lo explica. Es un tipo que sabe mucho”, comenzó diciendo el primo de Tinelli en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Cristian Castro es el más sensible del jurado. Él va a lo que le toca el alma, cómo vive lo que escucha. Todo lo del programa lo vive emocionalmente y se lo ve muy feliz, tal como él mismo lo dice. Es un fenómeno. De hecho, nos hicimos amigos”, agregó.

En cuanto al formato, remarcó: “Yo viví mucho en EE.UU. y me cansé de ver formatos súper técnicos y exigentes, que piden un nivel técnico re preciso. En otros formatos, si no sos perfecto, no entras”.

Y cerró, contundente: “Acá podés cantar más o menos, pero si tenés buena voz y tenés actitud, entrás. Cualquiera se puede identificar con los participantes. Acá trasciende lo popular. Buscamos voces buenas, pero cualquier persona puede hacer el casting y estar ahí y que lo voten. Es un programa popular. Sino sería todo recontra técnico, y es un embole, se vuelve de elite”.