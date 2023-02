Tini Stoessel les explicó a sus fans mexicanos por qué no bajó de su hotel a saludarlos tras un picante reclamo.

Tini Stoessel aterrizó en México para presentarse en una serie de shows que tenía programados hace tiempo. Desde el auto, charló con sus fans y una de ella le hizo un fuertísimo reclamo.

La chica le remarcó que estuvo con sus amigos esperándola tres días en la vía pública, con la ilusión de que su ídola saliera de su hotel a saludar. Sin embargo, eso no sucedió.

Sorprendida ante el reclamo de la fanática, Tini le explicó por qué no pudo salir a agradecerles su presencia. Y justificó su respuesta revelando que se sentía muy mal.

POR QUÉ TINI STOESSEL NO BAJÓ A SALUDAR A SUS FANS

Tini no dudó en darles explicaciones a sus fans.

"Perdón... No pude bajar porque me bajó mucho la presión cuando llegué acá, estaba recuperándome. Después del show de Monterrey, quedé muy mareada, no sé. Ayer por suerte ya me sentí súper bien", aclaró, contundente.

Y sus fans, buena onda, le pidieron que se recuperara pronto.