Tinelli chicaneó a Guillermina Valdés por las cosas a las que renunció por ella: "No me deja tomar ni sol, ni chocolatada"

Lo que empezó como una chicana de Guillermina Valdés a Marcelo Tinelli por el “bronceado sin sol” en ShowMatch, derivó en un divertido “reclamo” del conductor a la jurado de La Academia sobre a las cosas que le dice que “no” desde que está con ella.

“Una cosa. Vos también te ‘sopleteás’ en agosto. No, vos no. ¡El conductor!”, lanzó, picante Guillermina luego de que el animador había ironizado sobre el color que tenía uno de los bailarines del ciclo.

“¡Qué feo! Está mintiendo, no lo hago. Mentira, desde que estoy con vos no lo hago desde hace años”, se defendió Marcelo, risueño y ella lo siguió exponiendo. “No lo hacés porque te freno, pero se da tres manos”, remató ella y ahí el animador se despachó con humor.

“No me dejás tomar sol en el verano por miedo a los rayos solares. Ya estoy blanco todo el año. En enero entramos a la playa los dos con sombrero”, detalló. “Al mediodía en vez de una ‘caipi’, tomamos un agua que no sea de botella de plástico. Tenemos unos cambios tremendos”, ironizó.

“Estamos con el kéfir a la mañana. Yo antes me tomaba una chocolatada. No como galletitas con glúten y antes le entraba a unas Melba, unas Oreo. ¡Es tremendo! Y ahora no me ‘sopleteo’ más desde hace cuatro o cinco años”, cerró, con mucho humor frente a su pareja. ¡Reclamo marital en vivo!