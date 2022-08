Tinelli abrazó y se emocionó con Gastón Bellero, quien hace 6 meses no ve a sus hijos: "A mí me pegó mucho"

Canta Conmigo Ahora tuvo una actuación que tocó los corazones de casi los cien jurados, consiguió hacer levantar a 96 de ellos e hizo que Marcelo Tinelli se conmueva. Ese fue Gastón Bellero, un padre divorciado que no ve a sus tres hijos desde hace 6 meses.

“Estoy acá por la bendita razón de mis tres soles, que son mis hijos. Son el motor de mi vida. Ellos están viviendo lejos y ojalá les llegue este abrazo”, aseguró el rockero de 45 años, papá de Eluney, Lorenzo y Guarmi.

El participante interpretó Mujer amante, el clásico de Rata Blanca, que a través de su interpretación quedó en el podio de los tres mejores de la ronda. Con muchos jurados quebrados en llanto, Marcelo también se sensibilizó.

MARCELO TINELLI, A FLOR DE PIEL POR UN PARTIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA

“Hay muchas cosas que me impactaron. Lo primero que me impactó fue cuando hablás de tus hijos y que hace mucho que no los ves. Seguramente van a escuchar esta canción”, le dijo el conductor, luego de fundirse en un abrazo.

Tinelli: "A mí me pega mucho, sobre todo a uno que ama mucho a sus hijos y cuando no los puede ver sufre mucho". G-plus

“A mí me pega mucho, sobre todo a uno que ama mucho a sus hijos y cuando no los puede ver sufre mucho”, señaló el animador, quien tiene a su hija Micaela Tinelli viviendo en México.

Gastón, roto en llanto, contó por qué hace mucho que no ve a sus hijos. “Ellos están en Alta Gracia, Córdoba. No es grande la distancia, pero cuesta. Soy operario automotriz en una fábrica de camionetas. Apenas pueda los voy a ir a ver porque lo laboral no lo permite, pero ya quiero que estén acá”, afirmó, secándose las lágrimas.

