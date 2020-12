Tierno video de Rial junto a su nieto, con profunda autocrítica: "Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia"

Cuando la relación entre Jorge Rial y su hija mayor, Morena, había logrado estabilidad y calma, tras intensos momentos de enojo y distanciamiento, el vínculo volvió a tensarse. Al menos eso fue lo que expuso la hija del conductor de Intrusos, al dar cuenta de nuevo alejamiento con su padre y su esposa, Romina Pereiro.

"La verdad es que no iba a responder porque son problemas familiares. Pero la falsedad no es lo mio, así que acá tienen mi descargo. Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo recibir rechazo de tu propia familia y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra", le dijo Morena a Ciudad, en octubre pasado. Y aseguró, con firmeza: "A mi papá no le voy a perdonar que me haya internado en un psiquiátrico".

"MI NIETO ME AYUDA A LEVANTARME. SI ME DAN UN POCO MÁS DE AMOR ME EMPACHO. TARDÉ, PERO ME DEJé ABRAZAR POR MI FAMILIA. CONGELEN ESTE MOMENTO", ESCRIBIÓ JORGE EN EL VIDEO. G-plus

En ese contexto, Jorge Rial compartió un tierno video, en el que hizo una profunda autocrítica, pero también dejo en claro que pese a los conflictos que pueda tener con su hija, el contacto con su nieto, Francesco, no se truncó, sino que crece a paso firme y con mucho amor.

"Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia. Congelen este momento", escribió Jorge en el video que subió a su Instagram, en el que simuló estar desmayado y su nieto, con toda la dulzura e inocencia, lo estimula para que se ponga de pie. En las imágenes también se la ve a Romina, quien al ver el posteo de Rial le dejó un amoroso comentario: "Siempre el amor es más fuerte. Te lo dije".

Más sobre este tema El llamativo pedido de Graciela Alfano a Romina Pereiro sobre Jorge Rial ¡en pleno vivo!: "Por favor, tenelo contento"

A principios de diciembre, Jorge Rial le dio una entrevista a Rodrigo Lussich en El show de los escandalones, en la que hizo un sincero mea culpa respecto a su rol paterno: "Yo, la verdad, si hago un balance, no creo que haya sido un buen padre... A veces veo cosas y digo 'podría haber mejorado muchas cosas. Podría haber criado a mis hijas de otra manera’. Yo me hago responsable de algunas cosas que pasaron con Morena. Es mi responsabilidad. Yo asumí la paternidad 100 por 100, pero nunca hice de madre. Ese lugar es imposible. El hombre no puede ocupar ese lugar, no nos da la cabeza, el sentimiento".