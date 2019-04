El tierno video de la abuela de Sebastián Estevanez haciendo ejercicios a los 92 años: "Aprendiendo con ella"

Son muchos los famosos que comparten postales de su intimidad con su familia en las redes. Uno de ellos fue Sebastián Estevanez, quien despertó la ternura de sus seguidores y una lluvia de likes con unos imperdibles videos.

En las imágenes se ve a la abuela del actor elongando y haciendo su rutina de ejercicios: "Yo todos los días cuando me levanto tengo que hacer algo. Los movimientos de los brazos no falla nunca. Demasiado para los 15 que tengo, ¿o no?", se la escuchó decir a la señora, con su dulce humor.

"Aprendiendo con la abuela #92. Te amo", escribió Sebastián en Instagram con muchos corazoncitos, en las publicaciones que cosecharon casi 70 mil reproducciones y una larga lista de mensajes cariñosos de sus fans.

