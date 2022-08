El tierno gesto de Tinelli con un participante venezolano de Canta Conmigo Ahora que no ve a sus papás hace 4 años: "Te regalo el pasaje para que puedas ir a verlos"

Luego de que Felipe Figueroa -un participante venezolano que deleitó al jurado de Canta Conmigo Ahora con su talento- contara su historia de vida, Marcelo Tinelli decidió sorprenderlo con un regalo especial.

Todo comenzó cuando el concursante se mostró triste por estar lejos de sus seres queridos: “En marzo de 2018 fue la última vez que abracé a mi papá y a mi mamá. Ahora, mi papá está muy mal y yo lo que le pido a Dios es que me dé la oportunidad de verlo vivo por última vez, que me dé la chance y sé que aquí se me van a abrir muchas puertas para lograr eso y se me va a dar en el tiempo más corto posible. Esa es la idea”.

“La música en mi vida me ayuda mucho, pero por la pandemia se puso un poco difícil para alguien que no es tan profesional. Sin embargo, yo trato de llevarlo adelante y los tiempos de Dios son perfectos”, agregó.

Felipe Figueroa: "En marzo de 2018 fue la última vez que abracé a mi papá y a mi mamá. Ahora, mi papá está muy mal y yo lo que le pido a Dios es que me dé la oportunidad de verlo vivo por última vez". G-plus

Y continuó: “Mis hijos son los que me motivaron a anotarme y no sabía que iba a tener tanto alcance y la aceptación de tantas personas importantes en la música como son los jurados. Agradecidos a los que se levantaron y a los que no también porque me escucharon”.

Por otro lado, Felipe remarcó lo difícil que le resulta viajar a ver a sus papás: “Los boletos están imposibles. Ahora se están volviendo un poco accesibles, pero no me da con el sueldo que tengo para ir a verlos. Le pido a Dios que mi papá llegue a enero para que me dé chances de llegar a verlo”.

Marcelo Tinelli: "Lo que te quiero decir en nombre de toda la producción del programa y mío también, es que te voy a dar la posibilidad de que tengas tu boleto para que puedas ir a ver a tu papá. Para mí es un placer". G-plus

Tras escucharlo, Tinelli tomó la palabra: “Lo que te quiero decir en nombre de toda la producción del programa y mío también, es que te voy a dar la posibilidad de que tengas tu boleto para que puedas ir a ver a tu papá. Para mí es un placer, cuando vos digas. Es un regalo mío y de la producción, espero que lo aceptes”.

“El tiempo de Dios es perfecto. ¡Gracias, Marcelo!”, cerró el cantante, con lágrimas en los ojos, quien no dudó en darle un fuerte abrazo al presentador en señal de agradecimiento por darle esta gran posibilidad.