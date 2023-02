"El tiempo pone a todos en su lugar": la mamá de Tini apuntó contra Estefi Berardi por el escándalo con Fede Bal

En medio de la polémica por los supuestos chats de alto voltaje entre Estefi Berardi y Fede Bal, uno de los tantos que habría desatado la separación de Sofía Aldrey signada por infidelidades, la mamá de Tini Stoessel lanzó un picante mensaje que estaría dedicado a la panelista de Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 AM por Ciudad Magazine).

"Un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar...", escribió la madre de la cantante, contundente, tweet que no pasó desapercibidos para los fans de Tini y que estaría dedicado a Estefi, que está envuelta en un lío mediático que la vincula a Fede.

Es importante remarcar que Estefi se muestra súper compinche con Cami Homs, la ex de Rodrigo de Paul, actual novio de Tini. Y que a Mariana no le habrían gustado los dichos de Estefi sobre su hija. Especialmente, que hiciera referencia a los inicios de la relación y la supuesta mala onda entre la cantante y los hijos de Rodrigo con Camila.

SOFÍA ALDREY LE ENVIÓ UN MENSAJE EN VIVO A ESTEFI BERARDI POR SUS SUPUESTOS CHATS CON FEDE BAL

Luego de que Yanina Latorre le contara que Aldrey grabó todas las conversaciones que habría mantenido con Bal, Estefi mantuvo su postura, lo que enojó más a Aldrey, que le envió más mensajes a Ángel de Brito, que los leyó al aire.

“Está muy enojada, muy triste”, evaluó algunos minutos después. “’Él es un manipulador que da vuelta todo, como lo hizo con Sol (Báez) durante cuatro años’”, leyó De Brito, eligiendo qué mensajes destacar de todos los que le envió la maquilladora.

“’¿Por qué voy a mentir? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama, no quiero estar en la tele, no tengo nada que ver. No tengo nada contra Estefi. Son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo’”, agregó De Brito.

“Solo quiero que se sepa la verdad de que cómo él manipula y lastima. Ya se terminó para mí, ya está todo dicho. Esto no es un simple chusmerío de cuernos, es un tipo patológico con un problema de que utiliza a la gente y lastima. Yo estoy triste, solamente hablo para que se sepa la verdad porque no me interesa estar en este medio, pero sí que se sepa cómo es él”, cerró Ángel.