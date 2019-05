Mientras continúa actuando la Justicia en el caso de Thelma Fardin, la actriz dio una entrevista con Pamela a la tarde donde se refirió a algunas declaraciones de Fernando Burlando u Oscar Pacífico, el hermano del actor, quienes contaron que en Brasil el acusado había tenido “actitudes suicidas”.

“Más allá de lo que a mí me pueda generar como primer instinto humano, afortunadamente tengo quienes me contengan para decirme ‘esto no es tu responsabilidad’ porque sino es una vuelta”, aseguró Thelma en el ciclo de América. “Es todo el tiempo un círculo vicioso que termina poniendo a la víctima como responsable. A mi también me trajo muchas consecuencias vivir lo que me tocó vivir, salir de eso, poder hablar y cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace de su vida”, señaló, contundente.

"Yo me hice cargo de que hablar iba a traer consecuencias para mí y cada uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias que tienen sus actos". G-plus

También a la actriz le preguntaron por la decisión de Darthés de mudarse a Brasil para evadir la gente y la prensa: “Me parece fundamental que en un caso que tuvo tanta repercusión haya una idea de Justicia real. Yo también me hice cargo de que hablar iba a traer consecuencias para mí y cada uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias que tienen sus actos”, aseveró.

