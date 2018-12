Thelma Fardín desmintió el rumor de desestimación de su denuncia contra Darthés: "Responderemos con argumentos y verdad"

Una noticia falsa circuló los últimos días que hablaba de la desestimación de la denuncia que presentó Thelma Fardín en Nicaragua contra Juan Darthés acusándolo de haberla violado y abusado de ella cuando tenía 16 años. Hoy, la actriz salió a echar por tierra el rumor y de paso le contestó a Fernando Burlando, quien supo asistir legalmente al actor, y que hizo polémicas declaraciones esta tarde.

"Parece que la malicia, la ignorancia y la mentira son contagiosas. La noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de mi denuncia contra Juan Darthés en Nicaragua es falsa". G-plus

“Pensé que no hacía falta tener que aclararlo, pero parece que la malicia, la ignorancia y la mentira son contagiosas. La noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de mi denuncia contra Juan Darthés en Nicaragua es falsa”, empezó diciendo la actriz de 26 años. “Es mentira. Lo puedo comunicar recién ahora gracias a la confirmación oficial de la persona que lleva la investigación, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo (co-directora de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género, credencial A00381). El proceso se encuentra en etapa de investigación. A sus intenciones maliciosas les vamos a responder con hechos, argumentos y VERDAD”, remarcó.

"Hoy escuché a un abogado decir que las víctimas debemos denunciar inmediatamente. ¿De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento? Es horrible, pero es un hecho". G-plus

También Thelma le dedicó un párrafo a un “abogado”, horas después de que Fernando Burlando asegurara que “hoy le creo a Darthés, no sólo por lo que me manifestó sino por muchas cosas que me dijeron los profesionales que trabajaron con él estos días" y que "hay que transmitirles a todas las chicas que pasan por este problema que denuncien inmediatamente, porque el tiempo no colabora. Se les está transmitiendo información equivocada, de que denuncien a los 8 ó 9 años. Hay que informarles que hay que denunciar instantáneamente”.

“Hoy escuché a un abogado decir que las víctimas debemos denunciar inmediatamente. ¿De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento? Es horrible, pero es un hecho”, enfatizó. “Ojalá a partir de ahora podamos hablar de inmediato, ojalá dejen de exigirle cosas a las víctimas y empiecen a sancionar a los victimarios. Ojalá no le pase a nadie más”, finalizó Thelma Fardín junto al hashtag que ya se convirtió en toda una insignia del movimiento #MiráCómoNosPonemos”.