El testimonio de una mujer cubana que tuvo un affaire con Maradona: "No le gustaba usar preservativo, había que insistirle"

Luego de que Matías Morla asegurara que Diego Maradona (58) tiene tres hijos en Cuba a los que reconocerá oficialmente, en Involucrados mostraron una entrevista que años atrás el periodista Diego Lewen le hizo a una joven cubana que aseguró haber tenido un affaire con el exfutbolista, cuando éste se instaló en Cuba para tratar sus adicciones.

"Tenemos entendido que vos compartiste muchos días con Diego Maradona cuando él estuvo internado en Cuba", le comentó Lewen. Y la mujer cubana respondió: "Sí, eso es cierto, pasamos unos cuantos meses, ahí en La Pradera, donde se estaba quedando. No era la novia, no me voy a tomar el atrevimiento de decir eso. Éramos conocidos. Yo me pasaba temporadas en la casa".

"A Diego no le gustaba usar preservativo, había que pelearle, insistirle para que lo usara", dijo la joven cubana. G-plus

Siguiendo su relato, el periodista fue por más detalles íntimos: "¿Tenías sexo con Maradona?", indagó. Y le dio paso a una nueva respuesta afirmativa de la joven: "Sí, sí... Yo no era la única".

En ese contexto, Lewen quiso saber si el exfutbolista se cuidaba al momento de tener relaciones sexuales, y la cubana contó su experiencia íntima: "No le gustaba usar preservativo, había que pelearle, insistirle para que lo usara".

Escuchando con atención la nota que presentó Iúdica, Matías Morla señaló desde un móvil: "No estaba al tanto de esta nota, pero ves que todo lo que digo es verdad. Está todo a la luz lo que estoy diciendo", manifestó, dando cuenta de que en la época que Maradona estuvo en Cuba, transitó por más de una relación y, con dos de ellas, fue padre de tres hijos, como aseguró su propio abogado.