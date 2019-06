Terrible revelación de Marcela Baños: "A los 21 años, me drogaron y me violaron varias veces"

Invitada al piso de Intrusos, Marcela Baños (43) sacó a la luz un desgarrador dolor que la modificó y que lo mantuvo en silencio por más de veinte años.

Con las lágrimas a flor de piel y visiblemente angustiada, la conductora de Pasión de Sábado contó que fue violada y dio fuertes detalles del abuso. "Cuando tenía 21 años transité una situación bastante difícil en mi vida. Participaba de Miss Argentina. Me conocieron en un colectivo. Esta persona que conocí en el colectivo -yo estaba con mi mamá- me convoca para participar. En ese momento te llamaban a tu casa porque no había celulares. Me hicieron el entre. Y a mi mamá también, porque era tan inocente como yo, porque a mí no me enseñaron a ser mala, me enseñaron a ser buena, educada y confiada”, comenzó diciendo Marcela, evocando ese doloroso hecho.

"Me estaban enseñando a desfilar. En un momento, me dieron un té. Y con ese té me drogaban... Yo caía totalmente dormida a esa camilla. Eso no sucedió una sola vez. Y en una de esas veces me desperté y tenía a una persona arriba mío" G-plus

Luego, con la voz quebrada, prosiguió: "Empezó todo muy lindo. Me dijeron '¿querés participar?'. Yo creo que me salvé de caer en manos de gente muy mala, pero aún así tuve que atravesar una situación muy dificulta. Porque yo tomaba el colectivo e iba a una casa chorizo. Ahí conocí a dos mujeres y a dos hombres, que me hicieron el entre de que me iban a enseñar a desfilar. Lamentablemente, en un momento, en toda esa ficción, me dieron un té. Y con ese té me drogaban. Después de eso venían los 'vamos a relajarte, vamos a hacer esto y lo otro'. Yo caía totalmente dormida a esa camilla. Eso no sucedió una sola vez. Y en una de esas veces me desperté y tenía a una persona arriba mío. Es terrible para una mujer aceptar que fue violada... Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza".

En ese contexto, Baños aseguró que trabajar en el programa de América la ayudó a salir adelante y no caer en depresión: "Pasión de Sábado fue una salvación, porque la cumbia siempre me dio alegría, siempre me dio canciones bonitas y momentos de mucha familia. La gente cuando me ve es muy cariñosa".