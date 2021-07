Terminante reacción de Juana Viale por las versiones de que se va a casar con Agustín Goldenhorn: "No"

Desde que el año pasado Juana Viale confesó que su novio, Agustín Goldenhorn le había propuesto casamiento, las versiones de que estaba a punto de poner la firma corrieron varias veces. En Implacables la conductora se mostró rotunda ante la consulta sobre el tema.

Cuando el cronista le preguntó si ya estaban planeando su boda, la actriz deslizó un seco “no” pocos días después de que comentara que no quería casarse en pandemia sin poder hacer un enorme festejo.

“En algún momento de la vida me voy a casar”, había dicho la nieta de Mirtha Legrand la semana anterior en un almuerzo. “Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”, aseguró.

¡Rotunda frase de Juana Viale sobre si se va a casar con Agustín Goldenhorn!