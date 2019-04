Tenso momento de Militta Bora con Ángel de Brito en vivo: "No está bueno lo que dijeron sobre mi trabajo"

Militta Bora (29) habló en vivo con Los Ángeles de la Mañana sobre la grave denuncia por violación que realizó contra Chano Moreno Charpentier (37), pero en medio del relato de su experiencia con el músico, la rockera protagonizó un momento tenso con Ángel de Brito.

“A mí no me gusta estar hablando de esto, ir a hacer una denuncia... No es algo placentero y re copado. Más allá de que vos Ángel no escuches mi música o que mi carrera sea inexistente, como dijo Yanina Latorre; yo hace diez años que trabajo, grabé dos discos, un montón de singles y me la paso trabajando. Ahora, que vos no lo reconozcas o que para vos sea inexistente es un problema tuyo”, aseguró Militta, recordando comentarios que De Brito y su panelista hicieron sobre su trayectoria.

Muy serio, Ángel le respondió: “Sí, y que yo no lo reconozco o para mí no exista no quiere decir que no te banque en tu denuncia, te crea y escuche”.

“Bueno, pero el otro día lo dijeron y no está bueno que digas eso. Me trataron… como él, que dice ‘tengo 17 números uno y ella no tiene carrera, nunca hizo nada’”.

Entonces, el conductor le explicó sus apreciaciones y volvió a hacer foco en la denuncia: “A eso me refería, él es un tipo poderoso en el mundo de la música y mucha gente lo protege porque es negocio. El que tiene un poder de éxito es protegido y a las víctimas no se las escucha. A eso me refería, más allá de las opiniones sobre tu carrera, como vos tendrás tus opiniones y no me molesta”.

Sin embargo, Militta continuó su descargo: “No está bueno el mensaje humano, porque es lo mismo que yo diga que vos o Yanina no hacen nada porque no considero que es un trabajo digno trabajar de chimentero o periodista. Ustedes tienen un trabajo, una carrera, un esfuerzo y no puedo decir que no hacen nada valioso en la vida”.

Al escucharla, Cinthia Fernández decidió intervenir y le dijo: “Pero quedate con que se te está creyendo la denuncia, peor es que no te crean. El foco está en lo que te pasa. Opinan de todo, si no dedicate a otra cosa porque así es el medio. Si no aceptás una opinión…”, cerró la panelista, en un clima tenso.