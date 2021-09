Taxistas furiosos con Bake Off por la eliminación de Gabriel: "Nos quieren ver muertos"

Este domingo, Bake Off Argentina celebró su primera gala de eliminación y el primer expulsado de la carpa fue Gabriel Amato, que pese a que hizo un buen trabajo no cumplió con los requerimientos del jurado. La salida del taxista de Berisso, que contó que hace seis meses que descubrió su vocación culinaria, indignó a otros conductores, que lo vieron como una analogía del supuesto maltrato que sufre ese gremio y por eso publicaron una durísima carta abierta contra el ciclo.

Mientras estaba al aire en Mitre Live, Juan Etchegoyen recibió un mensaje de un oyente que se identificó como Teo Rivas y que le advirtió sobre el comunicado que lanzó Taxistas solidarios. “Soy taxista y te estaba escuchando de toda esta paparruchada del programa de ayer de Bake Off, y la verdad es que estamos re calientes. Tal vez hay cosas peores para enojarse, pero creo que a nuestro gremio le pegan permanentemente, y con los muchachos nos mensajeamos y decidimos hacer una carta abierta, y ahí expresamos todo”, dijo el conductor.

“De repente llegas a tu casa y ves televisión y ahí hay un compañero y empezás a apoyarlo y a dicir ‘ojalá que gane’. Y la verdad no sé qué pasó. Yo vi el programa y sobre la trampa, hubo uno que en la torta metió tres palitos y lo disfrazo de chupetines, y la verdad es que había tres tutores bien armados. Y este muchacho puso un palo para que la torta no se caiga pero después se olvidó de sacar, y después hubo tortas diez veces peores. Estoy bastante caliente porque lo eliminaron de entrada porque, no sé, algo tienen contra nosotros, ¿no?”, agregó Rivas.

La carta abierta de los taxistas contra Bake Off Argentina:

“La sociedad nos da la espalda por los hechos de público conocimiento y ahora vemos que la televisión también.

Tal como se vio anoche en la edición de domingo del ciclo de Telefe, eliminaron a un taxista de manera totalmente injusta. Gabriel debería haber seguido en la competencia y todos lo sabemos. El tema es que acá hay algo de fondo. Nos quieren ver muertos parece.

Ayer Bake Off se transformó en un programa anti taxista. Son el Uber del 2021. Desde la agrupación de taxistas solidarios queremos criticar el accionar contra nuestro compañero y ojalá que este ensañamiento contra nosotros termine.

Hubo personas que cocinaron peor que nuestro querido colega y es una pena que siempre seamos nosotros los que pagamos los platos rotos. Estamos cansados de ver cómo el país nos da la espalda en diferentes situaciones.

Hoy es una torta, pero mañana puede ser algo peor.

Gracias. Atte los saluda la Agrupación de Taxistas Solidarios”