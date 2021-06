Tartu, picante sobre el nuevo Intrusos: "Rodrigo Lussich es el conductor y Adrián Pallares es el productor"

Tartu habló del nuevo ciclo de Intrusos tras la salida definitiva de Jorge Rial como conductor. El periodista de espectáculos se sinceró y dio su opinión respecto a cómo ve el programa en la actualidad con los nuevos conductores, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, y el resto del panel.

“¿Qué te parece Intrusos hoy?” le preguntó Maite Peñoñori en Los Ángeles de la Mañana y el ex panelista del programa respondió: “El programa de Rodrigo Lussich me encanta”. Entonces Yanina Latorre le consultó porqué solo lo nombró a Lussich y no a Pallares.

“Porque es el programa de Rodrigo. Pallares es productor. Para mí es el programa de Rodrigo. La gente eligió Intrusos porque está Rodrigo, que hace una especie de comedia musical a lo Pepito Cibrián, canta, baila y actúa. Hace las tres cosas. Él tomó las riendas del programa. Adrián reemplazaba a Jorge Rial cuando no estaba”, contestó Tartu.

En diálogo con Ángel de Brito y las angelitas, el periodista dio su punto de vista sin filtro: “Ahora cuando entró Rodrigo, el conductor de Intrusos es Rodrigo, claramente. Yo no creo que sea un problema para Adrián, creo que Adrián permite el lucimiento de Rodrigo, le hace la segunda. Son hermanos de la vida, son socios. Tienen un montón de intereses en común”.