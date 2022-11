Tamara Báez reveló el fuerte motivo por el que se mudó tras la separación de L-Gante: "En el country me tiene súper controlada"

Tamara Báez reveló en diálogo con A la Tarde por qué decidió mudarse del country donde vivía con L-Gante tras la separación definitiva.

“Sé que te tenés que ir de tu casa y que vas a ir a lo de tu madre”, le dijo el cronista a la expareja del cantante, quien respondió: “No sé a dónde voy a ir”.

“¿Te gustaría quedarte donde estás viviendo ahora?”, insistió y Tamara se sinceró: “No, en ese country no, porque vive gente de él que me tiene súper controlada”.

TAMARA BÁEZ HABLÓ DEL VÍNCULO DE WANDA NARA Y L-GANTE

Tamara Baéz habló del vínculo de L-Gante con Wanda Nara y dejó en claro su postura al respecto en una entrevista con A la Tarde.

“Dicen que vos estas molesta porque él está rehaciendo su vida con Wanda Nara”, le comentó el cronista y Tamara sentenció: “No, no es así, a mí no me molesta eso”.