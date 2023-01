Tamara Báez le respondió furiosa a una seguidora que criticó su cuerpo: "Y tu cara? ¿Y las cejas?"

Tamara Báez se mostró sensual a través de sus stories de Instagram y una seguidora le mandó un malicioso mensaje privado criticando su corporalidad.

"¿Y la carne? Ridícula", le dijo esta persona. Entonces, harta de que la critiquen, Tami decidió hacer eco del perfil de esta mujer; con sus fotos y su nombre real.

"Y tu cara? ¿Y las cejas? ¿Qué onda que te gusta criticar?", expresó Tamara, al pie de las fotos de esta usuaria, muy enojada por su tremendo mensaje.

Además, cerró con otra storie muy picante. "Me dicen la escrachadora", sentenció luego de deslizar que seguirá exponiendo a quienes la hagan sentir mal en las redes

FUERTE REACCIÓN DE TAMARA BÁEZ A QUIEN LA ACUSÓ DE VIVIR BIEN GRACIAS A L-GANTE

"Yo estaba enamorada de mi ex, tuvo éxito en su vida y tuvimos una hija como lo planeábamos desde los 15. Y así fue todo como se nos dio, para estar donde estamos pasamos por las malas, vendíamos sandwiches de milanesas y barbijos", le contestó Tamara.

"Perdón si me metí, uno no sabe los pormenores", le respondió esta persona, arrepentida.

Luego de que Tami le remarcara que no debe opinar sin saber, hizo un fuerte descargo público.

"La que me quiera tratar de esto, que se pare de manos. Acá hay calidad, no compito con nadie, no me creo más que nadie, pero yo sé bien que lo que tenemos con Jami nos lo merecemos", sentenció.