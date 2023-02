Tamara Báez compartió una foto desde la clínica y alertó a sus seguidores: "La vida es un ratito"

Luego de haber pasado la tarde con L-Gante y la "mafilia", Tamara Báez compartió una foto en su cuarto y contó que se sentía realmente mal.

Acto seguido, posteó una foto desde la clínica, en la que se la puede ver con suero. "Auch, mi manita", escribió junto a emojis que expresan tristeza.

Aunque no contó qué le pasó, sí hizo eco de un mensaje que alteró a sus seguidores, en el que remarcó que hay que valorar la vida.

LA FRASE DE TAMARA BÁEZ QUE ALERTÓ A SUS SEGUIDORES TRAS MOSTRARSE DESDE LA CLÍNICA

"Se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hoy, porque mañana tal vez ya no se pueda", fue el significativo tweet que Tami compartió a través de sus stories de Instagram y que sus fans no dejaron pasar.