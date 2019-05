Tras ser indagada por este rumor, la modelo no ocultó su malestar. Todas sus declaraciones.

A fines de abril, Mica Viciconte había pasado por el piso de Intrusos donde habló de su noviazgo con Fabián Cubero, su conflictva relación con Nicole Neumann -exesposa de su pareja- y el lindo vínculo que formó con Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4), las hijas que el defensor de Vélez tuvo con la modelo.

Sin embargo, una de las preguntas que le hicieron a la entrevistada en vivo logró sorprenderla: "Según la información que me va llegando, ¿es cierto que uno de los conflictos de los últimos tiempos es que, por lo menos una de las hijas de Fabián (sería la mayor del caln), quiere irse a vivir con ustedes?", había indagado Daniel Ambrosino al aire.

Nicole Neumann, ante los rumores de que una de sus hijas iría a vivir con Fabián Cubero y Mica Viciconte: "Es una locura, una locura... jamás pasó. Es rarísimo, muy gracioso. Pero bueno". G-plus

Sin ocultar su sorpresa, Viciconte respondió con cautela, aunque sembrando más dudas que certezas sobre la data que lanzó el panelista: "Ah, no sé... Imaginate que si llego a contestar eso, me llega una carta documento, ja, ja, ja. No, ni idea. Es una decisión de ellos".

En medio de las repercusiones, la panelista de Nosotros a la mañana habló sobre este rumor: "Es una locura, una locura... jamás pasó. Es rarísimo, muy gracioso. Pero bueno", respondió, tajante, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.