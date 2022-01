Tajante respuesta de More Rial cuando le preguntaron si está embarazada: "Ni ahí, huyendo"

Aunque Morena Rial (22) está soltera, la pregunta de un usuario de Stories sobre si estaba embarazada sorprendió a la madre de Francesco Benicio Ambrosioni (2 años y 8 meses). "No. Ni ahí. Huyendo", respondió la hija mayor de Jorge Rial.

Instalada en Córdoba, su lugar en el mundo y donde vive hace un año para además estar cerca de Francisco, el padre de su nene, Morena también bromeó: "Estoy soltera y aburrida. ¿Alguien tiene algo para hacer?".

En mayo, Morena Rial había hablado con Ciudad respecto de las versiones de noviazgo con el polémico youtuber Yao Cabrera: "La realidad es que con Yao nos estamos conociendo, tenemos buena onda y salimos un par de veces a cenar. No puedo decirte más nada, por ahora".

LA REACCIÓN DEL ABOGADO DE MORENA RIAL ANTE EL RUMOR DE ROMANCE

En octubre, Alejandro Cipolla, el abogado de Morena Rial, se había referido a los rumores de romance con la hija mayor de Jorge Rial.

"Es como que se desvirtuó todo... Somos amigos y nos hablamos todos los días, constantemente. La quiero pero como amiga... Ella también siempre lo remarca y nos tenemos un aprecio increíble", había aclarado en diálogo con Mitre Live.

"Mi pareja me preguntó si estaba en algo con ella. Al ser público, trasciende mucho más y la otra persona que no es pública no entiende si es un juego de la prensa o no. Morena lo explicó perfecto", cerró Alejandro Cipolla sobre Morena Rial.