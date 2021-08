La tajante reacción de Sofía Pachano cuando sus seguidores le preguntaron si está embarazada: "Es grasa, no es un bebé"

Sofía Pachano abrió el diálogo a través de sus stories de Instagram y permitió que sus seguidores le preguntaran lo que quisieran. Cuando le consultaron si está embarazada, se enojó e hizo un fuerte descargo.

La hija de Aníbal Pachano compartió las preguntas similares que le hicieron con respecto a su supuesto embarazo y aclaró que no está gestando. En ese punto, remarcó que una mujer puede tener "grasa" en la panza y ese no es un motivo válido para que le pregunten por un embarazo.

"Mi cielos, estoy... No iba a decir gorda porque no estoy gorda. Son kilitos, es grasa, no es un bebé. Las mujeres podemos tener grasa en la panza, les aviso... No es un bebé. Dios mío”, expresó, visiblemente molesta.

Esta no es la primera vez que Sofi se refiere a estos comentarios que tanto la fastidian. "Basta de mirar el cuerpo de los demás y menos de dar tu opinión sobre el mismo. Basta de comentarios así", había dicho hace algunas semanas, harta.