Tajante reacción de Pampita ante una supuesta lesión de Barby Franco: "Ponete hielo y a ensayar, no me hagas quedar mal"

Tras el “10” a Barby Franco en La Academia, Pampita encendió una polémica que resuena a diario entre sus compañeros del jurado del ciclo de eltrece. Este martes, la conductora recibió a su amiga y esta le indicó que cree que se lesionó en los ensayos y por eso la modelo la instó a “ensayar” de todas maneras para “no hacerla quedar mal”.

“¿Sabés que me parece que me lesioné? Te juro que no puedo levantar el brazo”, dijo Barby Franco tras su ingreso al living de Pampita Online (Net TV), sin esperarse que su amiga minimizara el problema. “¡No seas mentirosa! Es dolor muscular. Vas a estar bien. Ponete un poco de hielo y andá a ensayar. No me hagas quedar mal”, le ordenó la conductora enviándola hacia su sitio en el panel.

“No es fatiga muscular, estoy lesionada enserio”, se quejó Barby Franco camino a su silla. “Ay, sí. Lesionada. Está buscando que la jurado le siga poniendo 10 pero yo no puedo hacer magia así que más vale que ensaye”, cerró Pampita, haciendo gala de su simpatía.