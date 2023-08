Aunque regresó hace dos semanas a la televisión, Susana Giménez (75) mantiene la cercanía con sus seguidores a través de las redes sociales. A propósito de las vacaciones de invierno, la conductora compartió en Instagram un tierno recuerdo de cuando era una nena.

“Mis vacaciones de invierno. Encontré esta foto donde estoy en el Parque de la Recoleta con mi abuela y mi hermano. ¡Cómo me gustaba que me sacara a pasear! ¿Ustedes cómo están pasando éstas?”, escribió, nostálgica junto a la imagen en la que aparece una Susana de pocos años, de vestido y con una pelotita en su mano, acompañada por su abuela y su hermano, Patricio Giménez.

En su último programa, la diva también hizo memoria al recordar la relación que mantuvo con Carlos Monzón, al recibir a su nieto Agustín Monzón. “¿Te hubiera gustado tener hijos con Carlos?”, le preguntó el joven, lo que hizo que Susana se muestre incómodo, pero a pura sinceridad: “¡A este chico lo mato yo ahora! No, mi amor. La verdad que no. Él ya tenía muchos hijos y yo estaba en pleno auge de mi carrera: era todo en bikini, revistas y no podía”.

Recuerdos que guarda el corazón: Susana Giménez y la foto de su infancia junto a su hermano y su abuela.