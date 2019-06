“La vi solita, en mi cama... Y confieso que me entretuvo mucho. ¿La verdad? Me gustó mucho. Igual vamos a ver cómo sigue”, dijo Susana Giménez en diálogo con Clarín después de ver el primer episodio de la producción que recrea en clave de biopic policial la vida de Carlos Monzón.

Su opinión sobre la serie Monzón, claramente, no es una más del montón: allá por los setenta, la diva mantuvo un fogoso (y tormentoso) romance que duró cuatro años con el protagonista que hoy vuelve a estar en boca de todos, el campeón argentino del boxeo que asesinó a su pareja, Alicia Muñiz, en febrero de 1988 en Mar del Plata.

Más allá del ritmo del thriller, el elenco elegido o las caracterizaciones, Susana apuntó contra otras elecciones artísticas de la producción. “Me molestaban los carteles que ponían todo el tiempo tapando las imágenes. Es como una película, viejo, no pueden poner cosas, una atrás de la otra, tipo 'próximamente esto, próximamente lo otro'", opinó.

"A mí me entretuvo como una buena serie, pero de alguna manera yo soy parte involucrada y entonces eso hace que la mire desde otro lugar", destacó la conductora, que pronto tendrá la oportunidad de "verse" en la pantalla, encarnada por Celeste Cid

Por ahora, la rubia mantiene su visto bueno: "Todavía no puedo decir mucho, porque lo que mostraron los dos primeros capítulos no es algo que yo haya conocido realmente desde adentro, así que no puedo juzgar si fue una recreación rigurosa", aclaró.

