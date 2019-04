La sugerente reacción de Mica Viciconte cuando le preguntaron si una de las hijas de Cubero quiere vivir con su papá y ella

No quedan dudas de que la relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann parece estar lejos de la armonía. La actual pareja de Fabián "Poroto" Cubero dice que la ex del futbolista se encargó de generar conflictos tras su separación, algo que de la otra vereda aseguran que es al revés. Y los focos de problemas no paran de aparecer.

Daniel Ambrosino: "¿Es cierto que uno de los conflictos de los últimos tiempos es que, por lo menos una de las hijas de Fabián Cubero, quiere irse a vivir con ustedes?". G-plus

Invitada al piso de Intrusos, Mica respondió a todas las preguntas del panel. Pero la sorpresa llegó cuando Daniel Ambrosino se despachó con una picante consulta en referencia a Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4), las hijas que el defensor de Vélez tuvo con la modelo: "Según la información que me va llegando, ¿es cierto que uno de los conflictos de los últimos tiempos es que, por lo menos una de las hijas de Fabián, quiere irse a vivir con ustedes?".

Mica Viciconte: "Ah, no sé... Imaginate que si llego a contestar eso, me llega una carta documento ja, ja, ja. No, ni idea. Es una decisión de ellos". G-plus

Sin ocultar su sugerente gesto en el rostro, Viciconte respondió con cautela, aunque sembrando más dudas que certezas sobre la data que lanzó el panelista: "Ah, no sé... Imaginate que si llego a contestar eso, me llega una carta documento, ja, ja, ja. No, ni idea. Es una decisión de ellos".

