Sorpresiva confesión de Marcela Tauro a cuatro meses del accidente automovílistico que sufrió su exmarido: "Prometí sacarme las extensiones"

Luego de entrevistar a Miguel Romano, el clásico peluquero de Susana Giménez, Marcela Tauro –que también se atendió muchas veces con el profesional- sorprendió con una confesión al aire en Intrusos.

Todo comenzó cuando Flor de la Ve halagó al entrevistado y aseguró que pensaba volver a su local junto a la panelista: “La verdad es que es un talento, lo que hace con el pelo… vos lo sabés”, atinó a decir, señalando a Marcela. A lo que Tauro respondió: “Bueno, lo vimos con Susana. Es excelente”.

Fue entonces que, luego de que sus compañeras piropearan su look sin el pelo largo, la periodista reveló: “Había hecho una promesa cuando fue lo del papá de mi hijo que me iba a sacar las extensiones”.

“No lo dije porque no se sabía si correspondía, pero ahora se me escapó”, cerró, en referencia al accidente automovilístico que había sufrido en marzo pasado José María Álvarez, su ex con quien tiene a su hijo, Juan Cruz.