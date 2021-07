La sorpresiva confesión íntima de la cocinera Chantal Abad: "Fui infiel toda mi vida"

Cocinera de nivel internacional de verdad, Chantal Abad (40) trabajó en varios restaurantes alrededor del mundo calificados con estrellas Michelin, y a raíz de ello una vida muy intensa. Y como invitada a Debo Decir, la chef de Es por ahí sorprendió a todos al confesar su pasado de infiel, cuando Luis Novaresio en realidad le preguntó si sería capaz de tener una pareja abierta.

"No. Yo soy muy clásica, muy retro, pero después de haber sido muy infiel. Yo fui infiel toda mi vida. Perdón a los que se están enterando ahora, les mando un beso", afirmó entre risas. Luego, continuó: "Desde muy chica fui muy infiel. En 2014 o 2015 tuve como un quiebre grande, una transformación personal interesante en un encuentro con mi ego, empecé a revisar muchas cosas y entre ellas esto de los valores, de qué me proponía en la vida y cómo quería caminar. Entré en el mundo del yoga".

Fruto de esa introspección, la fidelidad fue una de sus conclusiones: "Hoy me re veo besando a una sola persona el resto de mi vida y me veo con ese código amoroso que va muchos más allá de lo físico o si de tengo sexo o no, si me gusta otro, o si estoy por calentura o si me gusta otro… Me pasa por otro lugar. Hoy no podría conmigo mismo".

"En aquel momento era con una impunidad absoluta. A veces uno está montado en una soberbia de la que no se da cuenta y no es consciente de cuánto daño puede causar por sentirse un poquito superior, a pesar de que nunca se supo. Nunca se blanqueó en una pareja. Yo misma me pregunté por qué le hacía eso a otra persona. Lo hacía sin pensarme en el lugar del otro, cuánto me dolería a mí enterarme de esto. Hace poquito me pasó estar del otro lado, pero entendí que era medio karmico".