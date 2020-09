Soledad Silveyra y Juana Viale apuntaron contra Jorge Rial, a pura ironía: "Ese conductor que no me viene el nombre"

La vista de Soledad Silveyra a la mesa del domingo de Juana Viale coincidió con la de Brian Lanzelotta, que viene rompiéndola con su participación en Cantando 2020. Cuando el cantante recordó su irrupción en los medios en Gran Hermano 2015, Solita rememoró su conducción de las primeras temporadas del reality… ¡y terminó junto a la nieta de Mirtha Legrand tirándole un palito a Jorge Rial!

“Yo a Gran Hermano lo hice en el 99 y en el 2000 las tres primeras temporadas. Después lo hizo el conductor… Ese conductor que no me viene el nombre ahora”, lanzó la conductora de Mujeres de eltrece, a pura ironía, entre risas. Juana, en esa misma línea y reviviendo una vez más su enemistad con el conductor de Intrusos, la siguió. “Ay, a mí tampoco. No importa, lo importante son los protagonistas de Gran Hermano”, lo ninguneó la reemplazante de la diva durante la pandemia.

Más sobre este tema Juana Viale fue al hueso contra Jorge Rial: "Dijo que solo hice el secundario y es así, de un colegio público"

Más sobre este tema Soledad Silveyra contó el fuerte motivo de su terrible pelea con Rial: "Le dije algo a Loly y él twitteó que había que matarme con un rifle sanitario"

¿Se viene la respuesta? Soledad Silveyra y Juana Viale, filosas sobre Jorge Rial.