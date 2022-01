Soledad Silveyra, a favor de la eutanasia: “En cuanto no me pueda mover, prefiero irme"

Sincera como siempre, Soledad Silveyra contó, en el programa que conduce Moria Casán, que está a favor de la aprobación de una ley de eutanasia en Argentina. Y dijo estar dispuesta a "militar" por esta causa. , en el programa que conduce Moria Casán,. Y dijo estar dispuesta a "militar" por esta causa.

Moria fue directa al preguntarle a Solita: “¿Es verdad que dijiste que te gustaría ejercer tu eutanasia?”. “Sí. Absolutamente", respondió Silveyra.

Y continuó con su explicación: "Quiero militar por la eutanasia. Quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma”.

“En cuanto no me pueda mover, en cuanto sienta que tengo algo que me limita en la vida para ser feliz y para ser plena, prefiero irme”, afirmó.