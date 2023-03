Soledad Aquino le pidió disculpas a Coti por meterse en su relación con Cande Tinelli: "Como yerno fue un amor"

Después de varias idas y vueltas, Coti Sorokin y Cande Tinelli pusieron punto final a su relación de dos años, y la madre de la mediática, Soledad Aquino, contó en una entrevista que tuvo “que pedirle perdón al cantante por haberse metido en la relación”.

Sorprendida por un cronista de LAM, Aquino contó que, pese a lo que parece, no está enojada con Sorokin. “El otro día me llamó y le pedí perdón. No sé para qué me metí en la relación de ellos", reveló la ex de Marcelo Tinelli.

Además, Soledad no dudó en afirmar que pese a que el vínculo del músico con su hija está roto, ella lo sigue considerando “un hijo más”. "Le dije que lo sigo queriendo y adorando. Conmigo fue un hijo más. No me quiero meter más en ese tema. Como yerno fue un amor", señaló.

SOLEDAD AQUINO SE MOSTRÓ ARREPENTIDA DE SUS COMENTARIOS SOBRE EL ROL DE PANELISTA DE CANDE TINELLI

Soledad Aquino se refirió también a sus polémicos comentarios acerca de la decisión de Cande de debutar como panelista de LAM, que provocaron que sea bloqueada por su hija. "Ella se protege mucho de la agresión de todo el mundo. Por eso se tatúa y se tatúa. Está a la defensiva”, dijo.

“Se lo dije primero a ella: ‘Me parece que estás expuesta en un programa de chusmerío’. Que salgas de golpe a la tele así hace que te invadan para preguntarte todo. No es su estilo porque es una chica fina. Pero se enojó", reconoció.

"Me sorprendió que haya elegido ser panelista. Pero ella me dijo que es una experiencia más. Candelaria ya es grande. No es que quiere escuchar los consejos de madre. A veces las mamás escuchamos cositas de los hijos. Fue una experiencia. Ella se enojó conmigo, me bloqueó de las redes, pero duró un día. Son cosas de madre e hija. Lo bueno es que está todo regio", concluyó.