Sol Pérez, indignada por una maldad en los Martín Fierro de Cable: "Pusieron remolacha en mi asiento y mancharon el vestido"

La noche de Sol Pérez en los Premios Martín Fierro de Cable 2019 quedó empañada por un malintencionado incidente. Alguien puso en su silla pedazos de remolacha (que habían formado parte del plato de entrada) y la modelo terminó con su vestido manchado y -lógicamente- angustiada.

“En la entrada sirvieron un plato que era queso con remolacha. A mí como la remolacha no me gusta, comí un pedacito y nada más”, empezó relatando en Involucrados, donde trabaja como panelista. "En la quinta tanda de la fiesta me levanto para ir a hacer las notas y una de las productoras que estaba al lado mío me dice 'Sol, no te muevas porque tenés una remolacha en el asiento y te manchó todo el vestido'”, contó, molesta.

"No me levanté de la mesa y después lo tuve de costado porque no quería que me saquen una foto y que parezca que me había venido, que me había olvidado de ponerme una toallita. Me quería morir de la vergüenza". G-plus

“Es un vestido verde y parecía como si me hubiera venido. ¡Tuve mucha mala suerte! ¡No lo podía creer!”, se lamentó, mientras Mariano Iúdica se mostraba indignado. “¡Es una maldad! ¡Demasiado! Para que la chica vaya incómoda y la gente piense que es una descocada, que no se cuida”, lanzó.

“No me levanté de la mesa y después lo tuve de costado, porque no quería que me saquen una foto y que parezca que me había venido, que me había olvidado de ponerme una toallita. Me quería morir de la vergüenza”, aseguró. “Le saqué las manchas de afuera como pude. Eran dos manchones gigantes rojos”, contó Sol Pérez, que terminó mostrando cómo quedó su vestido.