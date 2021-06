Sofía Solá, la hija de Maru Botana, debutó como modelo a sus 16 años: "Confío en ella porque es madura, positiva y responsable"

De niña, la cuarta hija de Maru Botana con Bernardo, Sofía Solá, iba a la casa de Ricky Sarkany -vive en su mismo country- para venderle brownies. Actualmente, la adolescente trabaja con él. ¿Vendiéndole manjares dulces? Para nada. Hoy por hoy, la modelo protagoniza una de sus últimas campañas.

La joven, que tiene 16 años, mide más de 1.70 metros y cursa el quinto año del secundario, debutó como modelo de la mano del diseñador y en una entrevista con su mamá celebró esta nueva etapa profesional que ya comenzó.

"Le sugerí que pruebe con una producción de fotos para ver si realmente le gusta. Es como aquel que dice: 'me gusta la cocina', pero para confirmarlo tiene que pasar un buen rato entre el calor de los hornos y yendo de acá para allá. Para ser modelo, es lo mismo: hay que pasar frío y probar mil looks", contó Maru en diálogo con Teleshow sobre su reacción cuando su hija le dijo hace algunos meses que quería ser modelo.

Entonces, Sofi le escribió a Ricky y él la citó para ver qué podían hacer juntos. Finalmente, la joven protagonizó la sesión de fotos de su última colección cápsula. "Me dijo que serían quince minutos, pero me quedé dos horas haciendo fotos a full", contó, contenta.

"Me ponés una cámara y ¡no soy yo!: poso re seria. Parezco más grande. Después, cuando me veo, me tiento de risa. La de las fotos no es esta chiquita con la que estás hablando", contó la modelo al reflexionar sobre cómo vive esta nueva etapa, sintiéndose segura tras haber superado algunas inseguridades de la pubertad.

Para cerrar, Maru remarcó que confía plenamente en su hija y que está orgullosa de su fortaleza. "Sofi siempre tuvo carácter fuerte y estuvo bien plantada. Sabe muy bien lo que quiere. Me marcó el camino muchas veces... Siempre fue muy Susanita, como yo. Además, hace unos años descubrió que le gustaba cuidar su cuerpo y hoy es una bomba. De a poquito fue perfilando y me dijo que quería dedicarse a esto. Además, canta muy bien y le gusta la actuación. Confío en ella porque es madura, positiva y responsable. Mis hijos son chicos que cuentan. Eso es muy importante", cerró, orgullosa.

¡Primeros pasos!