Sofía Gala, enamorada nuevamente: postales románticas con su novio músico ¡y familia ensamblada!

En diciembre, Moria Casán confirmó públicamente que su hija, Sofía Gala (32), se había separado de Julián Della Paolera (44), padre de su hijo Dante (4).

“Ellos ya habían estado separados antes unos meses y volvieron. Y ahora ya hace dos meses que están separados. Obviamente, ella está teniendo una especie de tsunami emocional, prepara sus cosas, hace sus cosas y le cuesta trabajo encuadrarse en esta nueva vida sola con los chicos. Y a él también”, aseguró en ese momento Moria.

A cinco meses de la ruptura, Sofía volvió a encontrar el amor en brazos del músico Ezequiel “Zeki” Fernández, quien era su amigo e integra el proyecto musical Puesto de Flores.

La revista Gente encontró a la pareja mientras disfrutaba de un paseo en Recoleta junto a Helena (10) y Dante (4), hijos de Gala, y los tres niños de Ezequiel. Como una verdadera familia ensamblada, compartieron una salida todos juntos a un reconocido centro comercial y almorzaron en un local de comidas rápidas.

Ezequiel a Sofía en Instagram: “Ella es quien me hace feliz día a día, quien me saca una sonrisa a cada instante y quien me impulsa hacia adelante. Te amo, te necesito, sos mi todo y con vos me siento completo" G-plus

En su cuenta de Instagram, Sofía compartió dos postales junto a Zeki, que los muestran muy acaramelados y en los comentarios ambos se dicen “te amo”.

Además, la revista cuenta que el músico le dedicó palabras de amor a la actriz en su Instagram, que es privado: “Ella es quien me hace feliz día a día, quien me saca una sonrisa a cada instante y quien me impulsa hacia adelante. Te amo, te necesito, sos mi todo y con vos me siento completo”, le escribió Ezequiel, súper enamorado.

Fotos: Gente.

Fotos: Instagram