Sofía Bonelli explotó contra Mariana Nannis tras el llamado a indagatoria a Caniggia: "Que la loca vaya presa"

En las últimas horas se conoció el llamado a indagatoria de Claudio Paul Caniggia a instancias de una denuncia presentada por Mariana Nannis por el supuesto abuso sexual que habría cometido su ex; y Sofía Bonelli realizó explosivas declaraciones contra ella.

En Nosotros a la mañana, el Pollo Álvarez y su panel entrevistaron a Adriana Ferrer, testigo de Nannis en la causa, mientras Ariel Wollman mantenía una fluida conversación por chat con la pareja de Caniggia.

“Le pregunté cómo estaban y cómo tomaron esta citación a declaración testimonial que le hicieron a Caniggia, y me contestó ‘Bien, es lo que queremos y lo que buscábamos, que se termine esta causa para que la loca vaya presa. Ella, y la única testigo que es falsa’”, leyó Wollman.

Más sobre este tema La furia de Claudio Paul Caniggia con el cronista que le preguntó por Mariana Nannis: "Sos un maleducado"

A instancias del Pollo, Wollman contó que Bonelli afirmó sobre Ferrer que “es un testigo falso que se presentó, así que estamos bien. Hasta verla presa no vamos a parar”.

LAS EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE SOFÍA BONELLI SOBRE MARIANA NANNIS

“Le pregunté ‘¿Pero cómo presa? La van a denunciar por falso testimonio’, porque no se me ocurría cómo podía ir presa Mariana Nannis cuando en realidad ella es la denunciante”, agregó Wollman.

"Claro. A la uruguaya pastelera busca cámara y a la Loca. Bueno, yo solo te digo lo que va a pasar. Es como que me adelanto a los tiempos. También me envío una parte del escrito donde se dice que Mariana Nannis no habría sufrido estrés postraumaático que se atraviesa después de un abuso”, continuó leyendo el panelista.

Más sobre este tema Polémica comparación de Claudio Caniggia de Sofía Bonelli y Mariana Nannis: "Estoy mejor de lo que estuve con mi exmujer"

“Lo que quieren ellos es que Caniggia hable, lo terminen absolviendo y ahí poder denunciar a Nannis por falso testimonio", concluyó Ariel Wollman, interpretan las palabras que Sofía Bonelli lanzó en defensa de Claudio Paul Caniggia.