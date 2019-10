Sofi Morandi, después de que De Brito le preguntó si sale con Kevsho: "Siempre reservada, nunca ‘inreservada’"

Mientras Sofi Morandi continúa haciendo silencio sobre la persona con la que está saliendo, varias veces negó que sea su compañero de teatro Franco Masini, Ángel de Brito lanzó desde Instagram una consulta muy común que le hacen sus seguidores acerca de si la última ganadora del Bailando es más que amiga de Kevsho, el famoso youtuber.

“Me preguntan mucho. ¿@Kevsho y @SofiMorandi están saliendo?”, lanzó la pregunta el conductor de Los Ángeles de la mañana y, lejos de dar vueltas, la actriz le respondió con mucho humor través de un mensaje privado. “Nop. Siempre reservada, nunca ‘inreservada’”, lanzó, divertida mientras el periodista le respondió con un irónico “lo suponía”.

"Hay alguien que me gusta", reconoció Sofi, hace unas semanas en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs). "Pero estoy lejos de estar enamorada. Para mí es como un montón estar enamorada, ya que me guste alguien es mucho para mí también. No menosprecio decir 'me gusta alguien'", dijo, sin revelar el nombre del afortunado.

Fotos: Instagram Stories