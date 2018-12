El paso de Sofi Morandi (21) y Julián Serrano (25) por Bailando 2018 dejó varios hitos, como que fueron la pareja más joven en consagrarse en el certamen, o que fue la primera participación de ambos en ShowMatch.

Otro de los récords positivos de los chicos es que no protagonizaron escándalos personales ni entraron en polémicas discusiones con el jurado o los miembros del BAR.

De esta forma, la armonía también reinó entre Sofi y Julián a lo largo del reality pese a la exigente rutina de ensayos que compartieron. Sin embargo, hubo momentos de tensión según la propia influencer reconoció en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “Hubo una semana que creo que no nos bancábamos, ¿te acordás Julián?”.

Entre risas, Serrano admitió: "Hubo una semana que con Sofi estuvimos a las puteadas". Sin entrar en detalles al respecto, luego Morandi reveló cómo fue la vez que discutió con Julián: "Me acuerdo que hubo una vez que yo estaba haciendo un truco en un ensayo y le dije que pare, que me daba miedo. Entonces, él me preguntó ‘¡¿qué te da miedo?!’ Y le dije que era yo la que estaba haciendo el truco y la que pasaba la cabeza por el piso. Al final, él me pidió que le hablara bien. Pero fue eso, quedó ahí y seguimos ensayando".

Por otra parte, Sofi Morandi y Julián Serrano coincidieron en que su punto más bajo fue el ritmo de homenaje. Al final, la morocha imitó con mucha gracia la forma de protestar de su partenaire cuando no le salían las coreografías.