El sincericidio de Pamela David al hablar de Gran Hermano 2022: "Hubo gente que me pidió ayuda para entrar"

A menos de una semana de haber debutado Gran Hermano 2022 con la conducción de Santiago del Moro, Pamela David analizó el flamante reality de Telefe y no dudó en compartir su opinión respecto a la labor de su colega.

“Siempre me pareció una excelente idea este programa, sobre todo en este momento que el público está cansado de las peleas de la famosa grieta. En especial, para el entretenimiento”, comenzó diciendo Pamela en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a cómo se está desenvolviendo el expresentador de MasterChef Celebrity, la entrevista expresó: “Santiago del Moro es genial y es la persona indicada para hacer Gran Hermano. Él tiene todo, es canchero y rápido. Se lo merece”.

“En Gran Hermano, desde siempre, hay un perfil más artístico. La gente que entra ahí tiene intenciones de trabajar en los medios. Me escribió mucha gente para este reality pidiéndome ayuda”, continuó David, dejando en claro que muchas personas la contactaron para intentar ser parte de este proyecto.

“Yo les decía que no tenía nada que ver, no es real que pudiera hacer entrar a alguien. Hay gente que me decía ‘quiero ser famoso’, ‘estoy cansado de trabajar tanto y no ganar un mango’. Está el ‘currete’ (sic) que cuando salís, tenés presencias y esas cosas, pero dura un tiempo, después hay que sostenerse”, cerró Pamela David, sincera.

LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2022 TUVIERON SU PRIMERA FIESTA

A menos de una semana de comenzar Gran Hermano 2022, los participantes tuvieron su primera fiesta en la casa y disfrutaron de una noche a pura diversión, risas y complicidad antes de que se lleve a cabo la primera nominación.

Al ritmo de la música, el cotillón y la vestimenta elegida para la ocasión con colores llamativos, los hermanitos le dieron rienda suelta al juego y bailaron al ritmo de los grandes éxitos que se suele escuchar en cualquier boliche.

Cabe recordar que el próximo miércoles se conocerá el nombre de la primera persona que quedará eliminada del programa de Telefe y que se disputará entre Tomás Holder, Marcos y Agustín, después de que Martina haya salvado a Alfa.