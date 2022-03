El sincericidio de Pablo Echarri sobre la posibilidad de practicar el poliamor con Nancy Dupláa: "El cuerpo no da para tanto"

Los 22 años que Pablo Echarri (52) y Nancy Dupláa (52) llevan como pareja son fuente de inspiración para muchos ya que se trata de dos de las personas más deseadas del ambiente artístico, por eso el padre de Morena (19) y Julián (11) blanqueó su postura respecto al poliamor.

"El poliamor en la cabeza, en la fantasía, en el juego puede ser algo fácil para nosotros, para nuestra generación", arrancó Echarri en una nota con Socios del Espectáculo.

"No tanto esa concreción… Somos grandes. Por otra parte, el cuerpo no da para tanto. No es que responde al pique", se sinceró entre risas pícaras señalando su pelo canoso.

Más sobre este tema Pablo Echarri habló a fondo de la fantasía que aún no se animó a cumplir: "Nací en la era equivocada"

Picante, la periodista le preguntó si "probaban cosas" con Nancy Dupláa, y Pablo Echarri bromeó: "A veces tengo miedo de romperme el menisco, joderme el codo. Hacemos salto del tigre, araña. Pusimos un placard que es bueno… pasa que abajo hay que poner algo mullido porque sino ahí viene el tema del kinesiólogo, traumatólogo y no da".

LOS TIPS DE PABLO ECHARRI Y NANCY DUPLÁA PARA MANTENER LA PASIÓN

A la hora de explicar cómo mantiene la viva la llama de la pasión con Nancy Dupláa, Pablo Echarri fue picante: "Tenemos unos trucos muy importantes".

Más sobre este tema Nancy Dupláa, sin filtros sobre su apasionada relación con Pablo Echarri: "La pareja se sostiene porque sale"

"Vamos a escribir un libro donde vamos a contar un montón de trucos para utilizar que seguro van a ser muy útiles", cerró Pablo Echarri entre carcajadas.