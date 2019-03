La actriz de Mentiras verdaderas no ocultó su angustia al referirse a la producciones que se presentan en La Feliz. Video.

Si bien su idea era pasar unos lindos días en Mar del Plata junto a sus hijos y disfrutar todas las noches de su participación en Mentiras verdaderas -donde conoció a Santiago Caamaño (37), su compañero de ellenco y actual pareja- Nazarena Vélez no ocultó su angustia al hacer un balance de la temporada de verano.

"Desde que yo laburo, desde los 19 años, es la peor temporada de mi historia hasta hoy que tengo 44. Nunca vi una temporada igual, sinceramente es triste", reconoció la actriz en diálogo con Intrusos.

"Por primera vez, siendo 1 de marzo, creo que una sola vez hicimos dos funciones. Mañana y pasado también vamos a hacer dos porque, gracias a Dios, nuestro público es el público más grande que viene a ver comedias en febrero o marzo. El día que más expectradores metí no llega a 300", agregó, sincera.

Por último, Nazarena dejó en claro sus temores por volver a la producción: "Quiero volver a producir pero la verdad es que me quitaron las ganas. En mayo iba a arrancar nuevamente con Los Grimaldi y estoy sumamente asustada, no es un chiste. Todas la sala es de $300, ya no hay más de $500. Fue ahí que recién se empezó a mover".