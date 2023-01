Sincericidio de la hija de Alfa sobre su participación el reality: "Me hubiese gustado que no entre a la casa"

A casi dos meses de haber comenzado Gran Hermano 2022, Walter “Alfa” Santiago había comenzado a sentir la falta de sus seres más queridos en la previa de Las Fiestas, motivo por el que se lo vio romper en llanto al ver una foto de su hija, María de los Ángeles.

Sin embargo, según relató en A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, la joven aseguró que la exposición que tiene su papá fue así siempre, pese a que no ella no se siente cómoda con su forma de ser: “Me pone nerviosa y me hubiese gustado que mi papá no entre a la casa”, se confesó.

“Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia”, agregó la invitada, deslizando que su padre estaría más relajado en el juego por lo que dejó ver su faceta más a flor de piel.

“Mi papá es así. Hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de ‘a la vida vinimos para disfrutar’”, cerró María de los Ángeles, dando pistas de otro costado de uno de los hermanitos más polémicos del reality.

LA REACCIÓN DE ALFA CUANDO ARIEL LO IMITÓ EN EL JUEGO QUE PROPUSO GRAN HERMANO

Luego de que Santiago del Moro propusiera a los participantes de Gran Hermano 2022 un juego en el que debían imitar a uno de sus compañeros para que el resto del grupo adivinen de quién se trata, Ariel sacó la tarjeta con el nombre de Alfa –con quien ya mantuvo varios cruces- y el momento de tensión dentro de la casa no tardó en llegar.

Uno delo últimos hermanitos en ingresar al reality de Telefe (junto a Camila) comenzó a lanzar picantes frases adjudicándoselas a Alfa: “¿Qué están habiendo?”, “¡No comas!”, “¡No hagas eso!”, “¡Ay, Dios, siempre lo mismo!”, fueron algunas de las palabras que despertaron la risa del resto de los presentes.

Si bien en un principio Alfa se río, luego se quedó serio: “Ya vamos a hablar después", se lo escuchó decir, dejando en claro que lo acaba de pasar en el programa va a ser el puntapié de, quizás, una nueva pelea.

Por último, ante el pedido de Del Moro que diga una virtud y un defecto de la persona que debió recrear, Ariel cerró, sincero: “Como virtud, tiene un corazón de la p… madre y es leal a su juego y sus pensamientos, y se la re banca. Y como defecto, es controlador, obsesivo y medio peleador. Pero nada más, tampoco son grandes defectos”.